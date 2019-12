Mijn 2019: Een mooie uitdaging

Zomer 2018 zeg ik hardop: „Ik ga volgend jaar de Nijmeegse Vierdaagse lopen!” Nu moet ik er ook echt voor gaan. Alléén ga ik de uitdaging aan. Mijn uitdaging! Halverwege de voorbereiding een blessure; gaat dit goed komen? Enkele weken rust en zooltjes brengen het einddoel dichterbij. Via familie regel ik onderdak en via deze familie komen familieverhalen tevoorschijn, uiteindelijk resulterend in een foto van mijn opa die ik nooit heb gekend. In juli is het zover: vier dagen 40 km wandelen. Dronken studenten die je ’s ochtends uitzwaaien, saamhorigheid, blijdschap, pijn… Het gevoel van de Vierdaagse is onbeschrijfelijk. Ik kom mezelf tegen, de adrenaline brengt mij over de finish. „Eens maar nooit meer”… Die woorden neem ik echter de volgende dag alweer terug. Volgend jaar weer!

Simone Driessen