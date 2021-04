’Probleem bomenkap veel groter’

Wat de natuur betreft hebben we in Nederland een groot probleem gecreëerd. In rap tempo zijn honderdduizenden gezonde oudere bomen gekapt. Wat men vergeet zijn de wortels van deze bomen.

Een boom van 50 jaar oud, heeft een uitgebreid wortelstelsel. Daarmee houdt de boom de aarde vast ivm aardverschuiving. Wat uitermate belangrijk is, is dat het uitgebreide wortelstelsel het water bij een regenbui ruim, diep en ver kan verdelen. Belangrijk voor het grondwater.

Sommige wortels zijn in staat om water vast te houden voor een droge periode. Jonge bomen hebben deze uitgebreide wortelstelsels nog niet. Conclusie: meer droogte en lagere grondwaterstand. Hoe ouder het gebied is, hoe meer schimmels. Onder de grond is een wereld van verschillende noodzakelijke schimmels, die belangrijk zijn bij het verrottingsproces van bladeren en takken. Als voedsel voor de grond, vruchtbare grond. Dus bladeren en takken laten liggen.

Staatsbosbeheer heeft gigantisch veel gekapt en daardoor is het leven onder de grond verstoord en zelfs kapot gemaakt. Bomenkap is een veel groter probleem en kan nooit met nieuwe aanplant opgelost worden.

Corry van Liempd,

Rosmalen