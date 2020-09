’Waarschuwingen vaak in de wind geslagen’

De kroegbaas had daarvoor al twee keer een officiële waarschuwing gekregen. Hoeveel waarschuwingen moet je dan nog krijgen voordat het in je bovenkamer helder wordt dat je je nering anders moet inrichten!

De gemeente grijpt nu 'hard' in. De tent gaat nu twee weken op slot. Intrekking van de horeca-vergunning had meer op het pad van de rede gelegen! Wie niet horen wil moet maar voelen. En zeker nu we weer volop te maken hebben met een tweede coronagolf.

Jan Muijs,

Tilburg