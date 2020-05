Eenrichtingverkeer in het Sprookjesbos, luidde de kop boven een artikel over de heropening van de Efteling. In normale tijden een 1 aprilgrap, in coronatijden het nieuwe normaal. Zelfs een magische plek als het Sprookjesbos, waar al 68 jaar een andere realiteit heerst, ontkomt niet aan de maatregelen van het RIVM.