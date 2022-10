’VVD verliest alle geloofwaardigheid’

Krachtige taal in verkiezingstijd, maar onder opeenvolgende bewindspersonen van VVD-huize is de asielstroom tot onbeheersbare aantallen toegenomen en volgt de VVD kwispelend de wensen van D66 en CU. De achterban mort, maar er gebeurt niets aan instroombeperking. Dublinclaimanten en veiligelanders worden niet heengezonden. Gemeenten moeten asielzoekers huisvesten, goedschiks of met dwang. Maakt niet uit wat het kost. Luxe cruiseschepen en hotels, het kan maar niet op. Dat er tienduizenden Nederlandse daklozen zijn, dat honderdduizenden Nederlandse gezinnen niet kunnen rondkomen, dat tienduizenden jongeren moeten logeren in ’Casa di Mama’ omdat er voor hen geen huizen zijn, maar wel voor asielzoekers, het deert de VVD niet. De VVD kan beter fuseren met D66: het verschil tussen beide is hooguit met een goede microscoop te zien.

Cees Dekker, Emmeloord