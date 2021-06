Brief 1 ’Opzeggen CDA-lidmaatschap hypocriet’

Buitenland

Mladic krijgt definitief levenslang voor genocide Srebrenica

De voormalige Bosnisch-Servische bevelhebber Ratko Mladic (78) is ook in hoger beroep veroordeeld tot levenslang voor zijn rol in moordpartijen in de oorlog in Bosnië van 1992-1995. VN-rechters in Den Haag handhaafden zijn veroordeling wegens oorlogsmisdaden en volkerenmoord op moslims rond Srebreni...