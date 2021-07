’Drugs uit illegaliteit halen’

De brute georganiseerde criminaliteit is drugscriminaliteit. Zolang drugs illegaal zijn en drugshandel misdaad blijft, blijven onze straten geteisterd door grof geweld. Onnodig en onverdedigbaar.

Sommige drugs zijn misschien wel net zo riskant als alcohol en tabak. En even onuitroeibaar. Dus: sta drugs toe en regel dat verstandig. Cannabis kun je al kopen in de coffeeshop, maar je mag het niet verbouwen. Een wet om een eind te maken aan die onzin ligt al 4 jaar in de Eerste Kamer. Senatoren: neem hem eindelijk aan. We hebben het krakkemikkige experiment dat zich nog jarenlang voortsleept helemaal niet nodig.

Voor de andere drugs is de Tweede Kamer aan zet: regel de productie en verkoop van de 4 à 5 belangrijkste drugs, zoals xtc, speed en cocaïne. Welke fracties tonen de moed die Peter R. de Vries, lid van onze Raad van Advies, verdient en draaien de kraan dicht? Moeilijk is het niet, maar wie hebben het lef?

Raimond Dufour, (voorzitter Stichting

Drugsbeleid)