Raymond van Barneveld verdient een standbeeld van dartsminnend Nederland

Komend weekeinde begint darter Raymond van Barneveld op het PDC WK Darts in Londen aan zijn laatste toernooi als professional. Het einde van een prachtige loopbaan, waarmee de Hagenaar niet alleen zichzelf op de kaart zette, maar vooral ook zijn sport. Want eind vorige eeuw, toen hij furore begon te maken, wist de Nederlandse pers niet wat ze aan moest met het darten. Is het nou een sport of een kroegspelletje, zo was in 1999 ook op de Telegraaf-redactie de grote vraag.