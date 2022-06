Als aan totale vraag naar woningen zou worden voldaan, is ware groei-explosie nodig

Premium Geld

Voor elke honderd woningen 105 gegadigden: ’Zet maar een paar wolkenkrabbers neer!’

Hoeveel woningen moeten er nou echt bij komen in Nederland? Om die vraag te kunnen beantwoorden, kun je het beste kijken naar wat mensen willen. Waar werken of studeren ze, en hoever zijn ze bereid te reizen? Zou iedereen zijn zin krijgen, dan moeten er in ieder geval in de regio Amsterdam al zo’n 2...