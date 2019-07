’Hitterecord? Financieel uitkleden helpt niet’

Vandaag wordt wellicht het warmterecord opnieuw gebroken. Het oude, dat van de zomer in 1944 (38,6 graden in Warnsveld) heeft 75 jaar gestaan. Dus 75 jaar geleden hadden we ook al warme zomers... Alleen was er toen nog geen sprake van al die paniek over opwarming, zure regen, CO2 en stikstof zoals tegenwoordig wel het geval is.

Kunnen we de klok nog terug zetten? Klimaatfluctuaties zijn er al vele eeuwen, en het klimaat laat zich niet leiden, en het helpt al helemaal niet de burger financieel uit te kleden...

Peter van der Werff, Heemstede