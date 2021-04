’Chaos van meningen over terrassen’

Premium Carrière

Carrière van Tineke Geurts: ondanks hobbels op de weg altijd doel bereikt

Verpleegkundige Tineke Geurts (46) is met haar gezin amper twee maanden terug in Nederland, na ruim 8 jaar in de VS gewoond en gewerkt te hebben. Ze wil ook in ons land weer zo snel mogelijk terug in de zorg gaan werken.