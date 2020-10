’Windpark Vattenfall geen feest’

En nu heeft Vattenfall er het grootste windpark geopend. Groot feest: landschap verpest, grond omgeploegd met kabels, gebouwd door veelal buitenlandse werknemers, kilometers zinloze wegen aangelegd, deel Robbenoordbos gekapt... Vogels en vleermuizen doen er even niet toe, de rode lichten ’s nachts doen aan een bepaalde stadsbuurt denken. De opbrengst van de stroom gaat naar het buitenland en met de stroom is vooral het datacentrum van Microsoft in Middenmeer blij, ook buitenlands. Wie is er hier gek?

J. Engeringh,

Oudkarspel