In Het Vizier Dit was voor stadhuis van Amsterdam hét moment geweest voor gebaar

Door Daniël van Dam

Wat waren ze op het stadhuis van Amsterdam verbolgen toen ik een artikel schreef over het kille afscheid van Wil van Soest, het 86-jarige raadslid van de Partij van de Ouderen dat te weinig stemmen kreeg en na bijna dertig jaar lokale politiek afzwaaide. Zonder lintje. Terwijl het lintjes regende. Zo niet voor Wil, omdat zij nog actief was in de Noord-Hollandse Staten. Daar was best om heen te werken, hoorde ik later bij de Kanselarij, verantwoordelijk voor de uitgifte.