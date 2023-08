’Voetballers, stop met dat gespuug’

De betaalde voetbalcompetitie gaat dit weekeinde weer van start. Dus ook de uitzendingen op de tv daarvan. We zullen onze voetbalhelden weer op allerlei mooie acties kunnen betrappen. Helaas ook op minder fraaie zaken. Eén daarvan is het spugen op het veld tijdens de wedstrijd door inmiddels vele spelers. Waarom doen voetballers en inmiddels ook voetbalsters (zie het huidige WK) dit? Het lijkt een gewoonte die ik verder bij geen enkele andere sport zie. Daarom mijn dringend verzoek aan de dames en heren voetballers: stop alsjeblieft met het onnodig en onfris besproeien van de grasmat. Maakt het kijken naar wedstrijden, in ieder geval voor mij, veel aangenamer. Bij voorbaat mijn dank voor jullie medewerking.

Piet Ekelmans, Rijswijk