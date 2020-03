Alle kapperszaken dicht tot nader order. Dat is makkelijk praten van minister Grapperhaus. Hij kijkt elke ochtend in de spiegel naar de weerkaatsing van de morgenzon op zijn schedel, ziet dat het goed is en kan hup, door naar zijn departement. Ik zal over een paar weken zelf de schaar ter hand moeten nemen.