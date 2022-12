’Rusland schendt oorlogsrecht’

Het was niet te verwachten dat Rusland zou inbinden nu er bombardementen op twee militaire luchtmachtbases diep in Rusland hebben plaatsgevonden. Dat Oekraïne hierachter zit, lijdt geen twijfel al zijn de zogenaamde kenners er nog niet helemaal uit. Terecht dat Oekraïne terugslaat gezien het leed dat de bevolking ondergaat. En wat ontzettend laf van de Russen om meteen te reageren met aanvallen op burgerdoelen en energievoorzieningen.

Oorlog is lelijk, maar pariastaat Rusland met dictator Poetin als grote voorbeeld schendt alle oorlogs- en mensenrechten op een schaal die in deze tijd ongekend en misdadig is. En we staan er bij en kijken ernaar!

Bas Overmars, Amsterdam