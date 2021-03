Vrijheid om te kiezen staat op het spel

Maxim Februari schrijft columns in het NRC-Handelsblad, een krant die meestal de D66-elites volgt, maar Februari breekt met die traditie. Hij schreef gisteren: „Dat de minister-president ons eens per maand op de televisie komt vertellen of we al naar buiten mogen, en hoe laat, is een gotspe. Dat hij niet bespreekt welk risico acceptabel is, en onder welke condities de maatregelen weer worden ingetrokken, is een claim op absolute macht.”