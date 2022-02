Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Staatssecretaris Van der Burg heeft één opdracht: asielinstroom begrenzen

Zoals het voor de landelijke politiek jarenlang een optie was om in Groningen burgers en aardbevingen te negeren, zo gokt het kabinet erop dat het vastgelopen asielbeleid nog wel vier jaar mee kan. Dat is een grove misvatting. In de provincies dreigen burgers het recht in eigen hand te nemen.