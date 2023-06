Brief 3 ’Energieplannen kunnen de prullenbak in’

Onze regering wil iedereen waar mogelijk van het gas af. Alleen nog maar warmtepompen, vol elektrische auto’s, windmolens en zonnepanelen is de bedoeling. Iemand die nadenkt zorgt er dan voor dat zoiets uitvoerbaar is. Want de oude schoenen (lees: gas en kolencentrales) moeten weg, maar de nieuwe schoenen (lees: energiebronnen) blijken er nu niet te zijn.

Zeker, windenergie draagt inmiddels zelfs 10% bij aan onze jaarlijkse energiebehoefte, maar dat is gezien de inmiddels betaalde ruim 60 miljard aan subsidie een fractie van wat nodig is. Een kind kon zien dat de zo vurige wens van de regering niet betekent dat stroom opeens gratis uit de lucht valt. De mooie plannen op energiegebied kunnen de prullenbak in.

Regeren is vooruitzien, zegt men. Dan is overduidelijk dat wij worden geregeerd door blinden.

Oane Jansen, Kollumerpomp

