Vijandige houding Rusland beantwoorden met verdere versterking NAVO

De bal ligt nu bij Poetin

De bal in het geopolitieke steekspel rond de NAVO en Oekraïne ligt weer in Moskou. Laat op de woensdag ontving Rusland de afwijzing op papier die al weken in de lucht hing: de NAVO zet geen streep door verdere uitbreiding, ook niet voor Oekraïne.