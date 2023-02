Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Nood breekt wet: hou daarom het Groninger gasveld langer open

Door De hoofdredactie

De roep vanuit de Tweede Kamer én Gasunie aan staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) om het grote Groninger gasveld langer open te houden snijdt hout. Het is onverstandig de boorputten vol te storten nu de oorlog in Oekraïne voor serieuze problemen met de aanvoer zorgt door een boycot van Russisch gas. De leveringszekerheid aan huishoudens en bedrijven mag niet in gevaar komen.