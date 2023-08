Uitslag Stelling: Zelf potje koken het beste

Een respondent die er niet zo in gelooft: „De prijzen van HelloFresh zijn nu al veel hoger dan die in de supermarkt en daar betaal je je al blauw. Laat staan hoeveel geld je kwijt bent als ze ook nog voor je gaan koken.” Een andere stemmer: „Zelf koken kost met de juiste voorbereiding echt niet meer dan een halfuurtje per dag.” Veel respondenten noemen zelf koken verder ook ‘leuk’ en ‘ontspannend’. Een respondent vindt koken zelfs belangrijk voor het welzijn van de mensheid. „Samen koken verbindt en getuigt van aandacht voor het eten en voor jezelf.”

Koken en boodschappen doen hebben de laatste tien jaar een revolutie doorgemaakt. Boodschappen worden thuisbezorgd en bij de klassieke Chinees, pizzeria, toko en snackbar werken minder met afhaal maar meer met services als Thuisbezorgd of Uber Eats. Slechts een vijfde van de deelnemers noemt dit een vooruitgang. Een stemmer: „Thuisbezorgd is echt iets voor luie mensen.”

Een meerderheid vindt dat de toename van bezorgmaaltijden een uitkomst kan zijn voor drukke werkenden. Een stemmer denkt dat ouderen die steeds langer thuis moeten blijven wonen ook steeds meer thuisbezorgde maaltijden gaan bestellen. Ook blijkt thuisbezorgd eten een uitkomst voor mensen die tobben met hun gezondheid. „Ik kan niet koken vanwege artrose, dus kookt mijn man om de dag. Hij heeft een dubbele hernia en COPD, dus ik eet regelmatig een thuisbezorgde (vegan) diepvriesmaaltijd.”

De meeste stemmers voorzien groei van het aantal thuisbezorgde maaltijden. Een deelnemer meent: „Het is vast een uitkomst voor mensen die allebei werken, maar gezond is het niet.”

Driekwart van de stemmers gelooft niet dat bezorgmaaltijden net zo gezond zijn als zelfgemaakt eten. Daarom vindt waarschijnlijk een grote meerderheid van de deelnemers het belangrijk dat een maaltijd zelf gekookt is.

Sommigen maken zich bijvoorbeeld zorgen over het zoutgehalte van een maaltijd. Een stemmer: „Mij niet gezien, je weet niet wat ze door je eten doen.” Iemand anders is nog stelliger: „Als ik gif wil eten, dan bestel ik wel een afhaalmaaltijd.”

Een van de deelnemers doet kond van zijn weekmenu, met onder andere bloemkool met een maïzenapapje en kapucijners met spek. „Dat kun je echt nergens bestellen.” Een andere stemmer eet en kookt graag wat meer over de grens: „Er is geen bedrijf dat mijn Belgische stoofpotje kan namaken en mijn Griekse pulpo zal ook door niemand worden aangeboden.”

De ervaring met te laat komen of het uitvallen van een bestelling is voor respondenten een reden om toch maar zelf de pannen op het vuur te zetten. Want: „Als de bezorger last minute laat weten dat hij niet komt, heb je helemaal geen eten. En dan?”

Een vijfde van de deelnemers bestelt weleens iets van een thuisbezorgservice. Het lekkerste bezorgde eten vinden de stemmers Chinees, op de tweede plek komt pizza. Een stemmer: „Afhalen en bezorgen is veel te duur. 25 euro voor twee pizza’s. Daar kan ik een week van koken.”