’Duurzame energie niet zo groen’

Bij de groene stroom spelen milieuorganisaties een grote rol, die zij niet gemakkelijk zullen opgeven. Zo’n machtspositie wil je niet verliezen, dus deze clubs zullen alles op alles zetten om atoomstroom tegen te werken.

In 2019 bedroegen de inkomsten van Milieudefensie 18,6 miljoen euro, waarvan 11,4 miljoen euro aan overheidssubsidie en 1,4 miljoen euro via de Postcodeloterij. Met zo’n grote zak met geld is het makkelijk procederen tegen de staat als je iets niet aanstaat. Als je als organisatie het milieu zo na aan je hart ligt, moet je toch ook weten dat die windmolens en schakelstations een extreem zwaar en schadelijk broeikasgas bevatten als isolatiemateriaal. Jaarlijks lekken alleen al in ons land honderden kilo’s van dit gas de atmosfeer in. Zwavelhexafluoride, kortweg SF6, wordt al sinds de jaren zestig gebruikt om schakelstations in het elektriciteitsnetwerk te isoleren. De BBC betitelde SF6 eerder als het ’dirty little secret’ van de duurzame energie.

Hans Peer, Hilversum