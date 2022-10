’Actie tegen mensensmokkelaars’

Als ik een kind van 10, 12 of 15 jaar op straat zou vinden zonder ouders in ons land waar ze de taal niet verstaat dan is het òf een weggelopen kind of een kind gebracht door mensensmokkelaars. Ik zou het brengen naar een politiebureau. Omdat de kinderen die zich aanmelden bij Ter Apel vragen om een familiehereniging zou ik deze kinderen zo snel mogelijk onder begeleiding op het vliegtuig zetten en terug naar hun ouders sturen. Mensensmokkelaars moeten gestopt worden. Je zult zien dat het slepen van kinderen naar Nederland dan snel zal stoppen. Men moet de ouders duidelijk maken dat indien het kind nog eens in Nederland verschijnt de kosten van twee keer terugbrengen in rekening gebracht zal worden. Dit moet stoppen in belang van de kinderen die ontheemd raken en in psychische nood. Kinderen moeten opgroeien bij hun ouders of bij hun familie. Stop deze waanzin van opvang voor minderjarigen en breng ze terug naar hun ouders en naar hun land. Omdat ze familiehereniging willen zal het adres bekend zijn. Breng ze terug!

A. Veldkamp,

Paterswolde