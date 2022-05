’Schipholbaas faalt’

In plaats dat topman Benschop dit eens gaat oplossen, gaat hij naar Davos, waar hij niets te zoeken heeft. Door zijn politieke vrienden is hij de baas op Schiphol geworden, doch duidelijk is dat hij niet geschikt is voor deze functie. Het wordt tijd dat er eens gestopt wordt met die politieke benoemingen en gekozen wordt voor capabele bestuurders.

Albert van der Geest