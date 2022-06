’Sancties Rusland werken averechts’

De escalatie in Oekraïne, ingezet door Poetin maar uitgelokt door het Westen, zorgt hier in Nederland voor een crisis. Door olie op het vuur te gooien met óók wapenleveranties aan Oekraïne veroorzaakt Rutte c.s. deze problemen. Zet in op een diplomatieke oplossing, dat is de opdracht van de burgers, die geen oorlog willen.

André Leijten, Marknesse