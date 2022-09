’Niet langer wachten met crisismaatregelen’

Werkgevers kunnen/willen nu misschien ook al iets doen met hulp van de overheid. Waarom niet nu de toezegging op of kort na Prinsjesdag dat werkgevers nog in 2022 een bonus van maximaal euro 1000 netto per (full-time) werknemer kunnen uitkeren, bijv. gekoppeld aan de voorwaarde dat dit voor tenminste 75% van het (ingehuurde) personeel moet gelden? Maak dit (eenmalig) mogelijk ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling in 2023 en verhoog hiervoor het percentage van de werkkostenregeling voor 2023. Maak gebruik van de positieve en negatieve ervaringen die zijn opgedaan naar aanleiding van de netto zorgbonus van euro 1.000 om allerlei discussies en misbruik te voorkomen. Mij dunkt dat de huidige koopkrachtcrisis een soortgelijke crisismaatregel verdient.

Huub Kapel