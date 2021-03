’Kies voor verbinding en niet voor macht’

Gaan ze voor verbinding en willen ze echt recht doen aan de democratie, dan zou een samenwerking van VVD, D66, CDA en jawel, JA21, een optie zijn. Zodoende ontstaat er iets meer evenwicht tussen rechts en links en, omdat zowel de PVV en FvD in de ban gedaan zijn door de VVD en D66 is de optie JA21 zo gek nog niet omdat zij goede relaties onderhouden met deze 2 geëxcommuniceerde partijen.

Ik ben er ook voorstander van dat kamerleden zonder last of ruggespraak, zoals wettelijk is vastgelegd, hun stem kunnen uitbrengen in de kamer. Het democratisch gehalte en hiermee het vertrouwen van de bevolking kunnen zodoende worden hersteld. Dit zou ook kunnen betekenen dat een regeerakkoord op hoofdlijnen voldoende is.

H.R.Terwindt

Haarlem