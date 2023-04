’Laatste keer naar De Kuip’

In de commentaren over de wedstrijd lees je dan dat ‘90% van het publiek normaal is’. Maar als vrijwel een heel stadion staat te hossen en te zingen ‘wie niet springt die is een Jood’, dan is meer dan 90% niet normaal. Als een heel stadion Ajacied Davy Klaassen uitfluit en lacht, als hij niet verder kan na een aansteker naar zijn hoofd gekregen te hebben, dan is meer dan 90% niet normaal.

Ik zat zoals meestal op het familievak BB. Maar daar vlogen de scheldwoorden en ziektes ook om m’n oren. ‘Kankerjood’ naar iedere Ajacied die neerviel na een overtreding, ongeacht of het aanstellerij was of niet. Oh, en degene die dat het hardste riep? Een ventje van 10, vlak achter me. Prima opvoeding hoor, papa en mama, in jullie Feyenoordshirtjes naast. zoonlief. Het zou me niks verbazen als die mensen ook hebben staan meezingen met de gek die op het prodium naast de Kuip, voorafgaand aan de wedstrijd, opriep om maar gelijk alle Joden aan het gas te leggen. En niemand die protesteerde ...

Wat mij betreft was het gisteren mooier geweest als Feyenoord wel gewonnen had, maar vervolgens gediskwalificeerd was geworden. Dat zou de klap voor al die gekken nog iets harder gemaakt hebben. Ik blijf Feyenoorder, maar wat mij betreft is dit een smet op het kampioenschap.

TV-kijkers, welwillende bezoekers, Ajacieden, en Davy Klaassen; namens 50.000 randdebielen bied ik als Feyenoorder mijn excuses aan. Geloof me, er zijn echt ook Feyenoorders die niet meespringen op die belachelijke spreekkoren. Al was dat gisteren slechts een heel klein deel.

Oh, en de kaartjes die ik al had voor de komende wedstrijden heb ik op de Feyenoord Ticket Exchange gezet. Ze waren met 2 minuten weg. Genoeg mensen die al die misdragingen wel accepteren. Nou, ik niet. Mij zien ze daar niet meer terug, die prachtige wandeling naar De Kuip hebben ze me dan ook nog afgenomen.

Bedankt allemaal!

Peter