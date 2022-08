’Oppassen met provocatie China’

Nu de VS er in geslaagd is om de EU mee te krijgen in haar streven om Poetin voor eens en altijd onschadelijk te maken, zou je toch verwachten dat men in Amerika zo verstandig zou zijn geen olie op het vuur te werpen in het steeds groter wordende conflict met China, mailt Bert Osendarp.