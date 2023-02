Brief 1: ’De drijfveer was puur winstbejag’

Stelselmatig heeft de overheid zich nergens iets van aangetrokken. Puur het winstbejag door deze overheid en diverse multinationals, is decennialang de drijfveer geweest. Veiligheid, oplossingsgerichtheid, compensatie voor de getroffen bewoners hebben ze consequent genegeerd. Onze, goedlachse en betrouwbare, minister president Mark Rutte krijgt terecht een veeg uit de pan. Hij heeft van alle ellende weet gehad en er helemaal niets aan willen doen. Mijn conclusie is dan ook : compenseer de betrokkenen en stuur Rutte en de overige mede verantwoordelijke politici direct naar huis. Schrijf nieuwe verkiezingen uit en help eindelijk de gedupeerden.

Joost Dirckx, Weert

