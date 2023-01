Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Amsterdam pleegt een ernstige daad van censuur

Roderick Veelo

De gemeente Amsterdam gaat de volledige eerste oplage vernietigen van het boek Onder de Amstel over archeologische vondsten gedaan tijdens de aanleg van de Noord/Zuid metrolijn. Aanleiding voor de vernietiging is voormalig stadsarcheoloog en samensteller van het boek Jerzy Gawronski. Hij heeft een onderzoek naar (niet seksueel) grensoverschrijdend gedrag aan zijn broek gehad en in een nieuwe editie van het boek zal zijn naam verdwenen zijn. Geschatte kosten van de verdwijntruc: 150.000 euro.