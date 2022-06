Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe Nederland onnodig ineenstort

nausicaa marbe

Sigrid Kaags gezicht gezien, toen ze bij RTL Nieuws vertelde dat geld ’niet oneindig is’? Toen ze de verslaggever afpoeierde na de vraag wat de minister van Financiën ging doen nu er een armoedeval dreigt, sprak haar van afkeer vertrokken gezicht boekdelen: val me niet lastig, ik zal niets voor Nederlandse burgers doen. ’Ik heb niet gezien dat het geld aan de bomen groeit’, sneerde ze nog. Een tegelwijsheid, kleinerend ingezet. Verderop, bij andere microfoons, bracht Rutte met meer mimiek een soortgelijke boodschap kwiek over. Ja hoor eens, we geven al achthonderd euro aan de allerarmsten, meer kunnen we niet doen.