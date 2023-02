. Onlangs zou hij worden opgenomen in het Laurentius ziekenhuis in Roermond voor een spannend onderzoek. Helaas liet het ziekenhuis op de bewuste datum weten geen bed voor hem beschikbaar te hebben. Het onderzoek zou worden uitgesteld. Dat was best verdrietig. Maar hartverwarmend was dat het ziekenhuis ’s avonds in het tehuis een bloemetje met een excuusbrief voor hem liet bezorgen.

Désirée Meijers

