’Populatie wolven reguleren’

Dat geldt bijvoorbeeld voor steenmarters en grutto’s. Want in de provincie Friesland hebben steenmarters zodanig de overhand gekregen dat er nauwelijks nog grutto’s dreigen over te blijven doordat die steenmarters de nesten leegroven. Om de grutto’s beter te kunnen beschermen heeft de voorzieningenrechter besloten dat er dit jaar tweehonderd steenmarters mogen worden gevangen en gedood. Vorig jaar troffen maar liefst 429 beschermde steenmarters dat lot.

Wie nog wel dat lot ontloopt is de wolf. Eveneens een beschermde diersoort. Die heeft al voor zoveel onheil gezorgd -bijvoorbeeld moeflons op de Veluwe dreigen allemaal het loodje te leggen - dat de vraag aan de orde komt of ook niet de wolf in zijn opmars moet worden gestuit voordat het te laat is. Elk weldenkend mens kan zien dat die ongebreidelde paringsdrift van de wolf zonder ingrijpen tot noodlottige gevolgen gaat leiden. Nu onze overheid nog!

Jan Muijs, Tilburg