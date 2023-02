Brief 2: ’Banken moeten zich schamen voor service’

Bekijk ook: Een op de zes Nederlanders kan niet zelfstandig bankieren

Mensen horen naar een goed servicekantoor te kunnen gaan zonder daar kilometers voor te moeten reizen. De banken moeten zich doodschamen voor hun ronduit slechte service. Toen ik voor een goed doel, bij een servicepunt 30 kilometer verderop, opgehaald klein geld wilde storten, werd ik verwezen naar een automaat in een bouwmarkt! Ik stond dus in een bank met dicht getimmerde automaten. Ouderen, laaggeletterden, niet digitaal onderlegd, klagen hier al jaren over en de paar servicekantoren puilen uit met deze mensen. Onderzoek, wat een onzin, de banken weten dit al jaren.

Saskia Keizer

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: