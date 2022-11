Teruggebracht naar Mediamarkt in Roermond. De prijsopgave die volgde was bijna € 200,-! De volgende dag kreeg ik een mail van Mediamarkt waarin stond dat men nogmaals naar de prijsopgave had gekeken en tot de conclusie was gekomen dat de reparatie kosteloos werd uitgevoerd.

F. Bongers, Weert

