’Aanbevelingen NCRD zijn vooral beschuldigingen’

Premium Columns

Het calimerocomplex van Ongehoord Nederland

Een paar video’s op sociale media waarin iemand wordt geslagen. Volgens de omroep Ongehoord Nederland bewijs van ’racisme tegen blanken’ waarover je ’zo weinig’ hoort. Presentatrice Raisa Blommestijn: „Je ziet dat blanken in elkaar worden geslagen door negers – zien we overigens op grote schaal.” We...