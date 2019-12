’Hagenaar niet dol op expat’

Expats bejubelen Den Haag. De stad biedt buitenlanders van alles. Lage woonlasten ten opzichte van wat ze gewend zijn. Werkgelegenheid met al die internationale bedrijven en organisaties. En iedereen spreekt Engels, net als thuis. Mooier kan een buitenlander het niet krijgen, dankzij het gemeentebestuur.

Maar dat daardoor de woonlasten voor Hagenaars niet meer zijn op te brengen, dat interesseert niemand? Dat Hagenaars worden verdreven? Dat we graag ons Nederlands blijven spreken? Dat we gastvrij willen zijn zonder de stad aan het buitenland over te leveren? Wie maakt dat groeiende probleem bespreekbaar?

Frits Hendrik Emmerik, Den Haag