’Onderwijs sterk achteruit gegaan’

Toen de bovenmeester ineens directeur werd? Niets. Sommige ’belangrijke’ figuren in de onderwijswereld hebben de leerkrachten alleen maar begraven onder allerlei tegeltjes en bergen administratie. Vroeger had de juf en de meester aanzien en was het haar/zijn taak om een kind algemene basisontwikkeling bij te brengen en dat ging prima. Nu lijkt de nadruk te liggen bij het invullen van formulieren en het te woord staan van agressieve ouders die vinden dat hun domme kind een hoger cijfer verdient.

Kinderen zijn onbeschoft in de klas maar er mag niets tegen gedaan worden want je zou de tere kinderziel eens kunnen beschadigen. En dat heeft, gezien de jeugdcriminaliteit niet veel vruchten af geworpen...

Het zou goed zijn als al die ’onderwijsdeskundigen en hervormers’ op nul zouden beginnen op de lagere school. Terug naar de tijd toen er nog onderwezen en geleerd werd en niet alleen over allerlei rechten werd gezeurd.

J.Prins, Sliedrecht