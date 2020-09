’Euro superhandig’

Met mijn euromunten kan ik in alle landen binnen de eurozone betalen. Geen buitenlandse muntjes bij thuiskomst die ik hier nergens kwijt kan. Bovendien kan ik in het buitenland beoordelen of bijvoorbeeld een broek duurder of goedkoper is dan in Nederland. Minder afdragen aan Europa: ja. De euromunt vaarwel zeggen? Nee!

Leo Louwers