Zelenski verdient onze blijvende steun

Door De hoofdredactie

Als een dief in de nacht viel de Russische potentaat Poetin ruim een half jaar geleden zijn buurland Oekraïne binnen. Door een bloedige strijd waarbij duizenden doden vielen en miljoenen burgers op de vlucht sloegen naar het westen, rukte het Russische leger snel op en werd vooral de aan Rusland grenzende Donbasregio grotendeels ingenomen. Afgezien van de tragedie in het land zelf, veroorzaakte de oorlog in Oekraïne door de sancties tegen Rusland een energiecrisis, die ook in ons land tot grote problemen heeft geleid.