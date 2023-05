Ombudsman: Te laat is niet altijd te laat

Voor de zitting wordt er een strafdossier samengesteld. Misha ontdekt tijdens de zitting dat het slachtoffer al weet welke verklaringen er in dit dossier staan. Het OM heeft het dossier al vroeg in het proces gedeeld met de advocaat van het slachtoffer. Daarbij hebben ze niet verteld dat hij deze informatie nog niet mocht delen met het slachtoffer. Misha vraagt via zijn advocaat na bij het OM hoe dit zo gelopen is. Het OM kan geen antwoord geven omdat alle brieven en mailtjes hierover niet bewaard zijn.

Misha is niet blij met deze manier van werken door het OM. Hij dient een klacht in. Het OM laat weten dat ze zijn klacht niet in behandeling nemen. We zijn al maanden verder en het OM hoeft de klacht volgens de wet niet te behandelen als die later dan een jaar na het voorval wordt ingediend. Misha is boos. Hij wist gewoon niet eerder dat de advocaat het dossier had gedeeld. Hij heeft het gevoel dat hij nu geen eerlijk proces heeft gehad. Via zijn advocaat neemt hij contact op met de Nationale ombudsman.

Medewerker Annabel* leest de klacht van Misha en belt met hem en zijn advocaat.

Ze is ervan overtuigd dat Misha de klacht echt niet eerder had kunnen indienen. Annabel legt Misha wel uit dat klachtbehandeling door de Nationale ombudsman niet zal leiden tot een andere uitspraak door de rechtbank. Dat begrijpt hij. Misha vindt het belangrijk dat het OM toegeeft dat ze een fout hebben gemaakt.

Annabel vraagt het OM de klacht van Misha alsnog in behandeling te nemen. Dat ze de klacht volgens de wet niet hoeven te behandelen, betekent niet dat het niet mag. Het OM besluit hierop de klacht van Misha alsnog te behandelen. Tijdens een telefonische hoorzitting mag Misha zijn klacht toelichten.

Een maand later krijgt hij een brief met het oordeel over zijn klacht. Het OM vindt dat Misha terecht heeft geklaagd. Het OM had het strafdossier niet zonder voorwaarden moeten delen met de advocaat van het slachtoffer. Ze nemen maatregelen om herhaling te voorkomen. Ze bieden Misha excuses aan. Hij is blij met deze erkenning. We zijn blij dat we Misha hierbij hebben kunnen helpen.

* Niet de echte naam

