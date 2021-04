Uitslag stelling: Beetje opening is welkom

Per 28 april mogen terrassen en winkels weer open, wordt de avondklok geschrapt en zijn thuis en op begrafenissen meer bezoekers toegestaan. Meer dan de helft van de respondenten reageert verheugd: „Nederland komt eindelijk weer tot leven”, klinkt het. Een enthousiasteling: „Winkelen zonder afspraak is voor mij de hemel! En het allerfijnste is dat mijn man en ik nu samen naar onze kinderen en kleinkinderen mogen voor verjaardagen!”

Terwijl 41 procent staat te popelen om het terras op te gaan is er veel kritiek op de openingstijden: „Van 12.00 tot 18.00 uur is niks, zo kun je niet eens dineren. De meeste mensen moeten overdag gewoon werken, na het werk een terrasje pakken zit er niet in”, aldus een teleurgestelde deelnemer. „Onzin dat terrassen maar tot 18.00 uur open mogen. Dat bitterballetje voor de borrel kan toch geen kwaad? Laat die horeca weer eens wat verdienen!” Ruim de helft denkt dat de beperkte opening de horeca meer zal kosten dan opleveren.

Ook verwacht het gros dat door deze openingstijden mensen massaal elders door zullen borrelen: „Ik voorzie problemen bij sluiting van horeca om 18.00 uur. Dat is toch een rare tijd. Men gaat dan in groepen ergens anders eten en drinken. Tot 20.00 uur geeft meer rust, minder gewandel van mensen naar andere plekken.” „Een grotere uitnodiging om elders ongereguleerd verder te gaan kan het kabinet niet geven”, voegt iemand aders toe. En: „Waarom maar 50 mensen? In de parken, stranden etc. gaan ze toch ook niet tellen. Als tafels op 1,5 meter afstand staan, waarom mogen er dan niet meer mensen komen?”

Men zal zich met deze versoepelingen waarschijnlijk minder aan de basisregels houden, verwacht ruim de helft. Juist om die reden gaat deze versoepeling te snel, vindt 44 procent.„Volstrekt onverantwoord om bij een R van boven de 1 en oplopende besmettingscijfers te versoepelen”, vindt iemand. Velen begrijpen niet waarom er nu versoepeld wordt: „Al maanden zit alles op slot. Maar nu de besmettingscijfers hoog blijven en het aantal opnames nog stijgt, gaat men ineens versoepelen. Dat zou kunnen als mensen zich aan de basisregels houden, maar velen doen dit al lang niet meer. Dat maakt het versoepelen zo gevaarlijk!”

Een deelnemer brengt ertegenin: „Aangezien veel mensen zich nu al niet meer aan de regels houden, sluiten de versoepelingen aan op de werkelijkheid. Terrassen beperkt open zorgt voor het reguleren van wat anders corona-overtredingen zouden worden.” Wel vindt men het opvallend dat er dit keer niet naar het OMT-advies werd geluisterd: „Opmerkelijk dat het advies van het OMT opeens niet gevolgd wordt. Terwijl maandenlang de uitspraken van het OMT leidend waren.”

Toch is dit volgens velen een goede zaak: „Versoepeling kan niet eeuwig uitblijven. Gelukkig is er nu een begin. Laten we met zijn allen proberen de veiligheid zoveel mogelijk in acht nemen en de boel niet te verprutsen!” Een optimist concludeert: „Ja, het is allemaal onnavolgbaar en onlogisch, dus vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.”