Amper vijf dagen na de indrukwekkende herdenkingen van de vermoorde advocaat Derk Wiersum was daar dinsdag bij tv-programma EenVandaag de advocaat van Ridouan Taghi. Al dat geneuzel over de moord op Wiersum moet over zijn, zal Inez Weski hebben gedacht. Er spelen in de ogen van Weski belangrijker zaken.