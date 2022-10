Brief 2 ’Opkomen voor liberale idealen’

Maar dan niet voor het rekeningrijden of de klimaatgekte. Uitgerekend voor het asielzoekersbeleid. Hier is de achterban niet mee geholpen. Wel gaat dit ten koste van mensen die hulp zoeken. Ik vraag mij af of dit het VVD-imago ten goede komt en of dit is wat de burgers van hun VVD verwachten?

B. van Dam

