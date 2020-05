Buiten de indrukwekkende verhalen op tv en plechtigheden ontkomen we, na de dodenherdenking, op 5 mei meestal niet aan een hoop platitudes over ’vrijheid’. Vrijheid is jezelf zijn, ’vrijheid mag nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd’. Met name de vraag ’Wat betekent vrijheid voor jou?’ lijkt steeds meer centraal te komen staan.