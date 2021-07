’Allochtone jongere is de olifant in de kamer’

Premium Columns

Hoeveel zware mishandelingen van lhbtq-mensen wil Nederland nog?

De vader van het 14-jarige meisje dat maandag zwaar mishandeld werd in Amstelveen voelde geen boosheid naar de daders, zei hij gisteren op televisie bij Humberto Tan. Hij wilde de groep jongens ook niet verder omschrijven of in de problemen brengen. Dat wilden veel media ook niet, dus dat kwam goed ...