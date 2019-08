’Alleen diploma doet er nog toe’

De verpleegkundige met een mbo4-diploma is straks met de invoering van de nieuwe wet blijkbaar niet goed genoeg meer.

De verpleegkundige handelingen die ze nu sinds jaar en dag uitvoeren zijn straks taboe.

De zorg wordt steeds complexer en de hbo geschoolde verpleegkundige is schijnbaar wel slim genoeg om het werk van ’regieverpleegkundige’ uit te voeren.

Ervaring is kennelijk niet van belang in ons door regelgeving verziekte land. Diploma’s is het enige wat telt; de rest is niet belangrijk. Je vraagt je alleen af wie die hbo'er alle wijsheid bij gaat brengen op de werkvloer. Dit kan namelijk niet door die mbo-verpleegkundige, want die is namelijk niet goed genoeg.

L. de Vries, Hoofddorp