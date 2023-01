Brief 2: ’Vanzelfsprekend om tanks te leveren’

Het is toch vanzelfsprekend dat de NAVO tanks en alles wat verder nodig is aan Oekraïne levert zodat Poetin hopelijk een keer gaat begrijpen dat hij te ver is gegaan met zijn oorlog en zijn leger terugroept om deze waanzin te beëindigen.

Frank van Broekhoven, Kaatsheuvel

